Tre giorni di Stati generali Il Servizio sanitario nazionale visto da economisti ed esperti

A Varese si sono appena conclusi gli Stati generali dell’economia della salute, una tre giorni durante le quali rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore sanitario, accademici e imprenditori si sono confrontati sulla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. L’evento ha visto la partecipazione di diversi attori coinvolti nel settore e ha offerto un’occasione di discussione sui temi più attuali legati alla sanità pubblica.

Si sono conclusi a Varese gli Stati generali dell’economia della salute, tre giorni di confronto che hanno riunito istituzioni, mondo sanitario, università e imprese per discutere la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Un appuntamento fortemente voluto dal consigliere regionale Emanuele Monti insieme al dottor Carlo Nicora, direttore scientifico del progetto, promosso con il coinvolgimento dei ministeri di Economia e Salute, Regione, Comune di Varese, Aifa, Agenas, Camera di commercio e Futuro Impresa Territorio. La giornata inaugurale ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. Accanto a Monti e Nicora sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre giorni di Stati generali. Il Servizio sanitario nazionale visto da economisti ed esperti Articoli correlati Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti. La richiesta alla Premier Meloni è chiara: evitare che l'Italia finisca sommersa dai disastri climaticiMentre il territorio italiano mostra segni di estrema fragilità, con frane e alluvioni che colpiscono da Nord a Sud, si accende un dibattito acceso... Schillaci: “Modernizzare il Servizio sanitario nazionale, la più grande infrastruttura pubblica del Paese”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ssn non è un costo, ma un pilastro dello Stato Intervenendo all’ottava edizione dell’Investing for Life Health Summit,... Tutti gli aggiornamenti su Tre giorni Temi più discussi: Tre giorni di grazia in vista dell’Assemblea; Tre giorni di Stati generali. Il Servizio sanitario nazionale visto da economisti ed esperti; Stati Generali della Salute: tre giorni in diretta dalle Ville Ponti; Varese, via agli Stati Generali: tre giorni di confronto per migliorare la Sanità. Tre giorni di Stati generali. Il Servizio sanitario nazionale visto da economisti ed espertiA Varese il confronto sulla sostenibilità con istituzioni, università e imprese. L’ambizione è trasformare l’iniziativa in un luogo stabile di dialogo tra i protagonisti. msn.com Stati Generali della Salute: tre giorni in diretta dalle Ville PontiSei ministri, presidenti di regione e oltre cinquanta tra enti e associazioni. Dal 19 al 21 marzo seguiremo in diretta i panel e gli interventi. Sabato il Villaggio della Salute sarà aperto ai citta ... varesenews.it Tre casi in pochi giorni, tutti legati a viaggi all’estero: sintomi, trasmissione e prevenzione di un virus diffuso nei Paesi tropicali - facebook.com facebook TRE GIORNI DI PRIMAVERA GIORNO 3/3 “La rinascita” Ogni rinascita è fragile. E potentissima. Per #VanGogh, la #primavera è un gesto intimo. Un ramo che fiorisce quando meno te lo aspetti. Dopo l’equilibrio, arriva la crescita. x.com