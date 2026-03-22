Tre cose che abbiamo capito guardando l’ultima stagione di Mare Fuori

Da ecodibergamo.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima stagione di «Mare Fuori», il carcere minorile rappresenta il luogo in cui si riflettono le dinamiche di un’Italia che si confronta con problemi sociali e giovanili. La narrazione si concentra sui personaggi che vivono in questa struttura, evidenziando le tensioni e le sfide quotidiane affrontate da ragazzi e adulti. La serie mostra come il carcere diventi un microcosmo di una società complessa e in evoluzione.

Articolo. In questa ultima stagione il carcere minorile diventa lo specchio di un’Italia che invoca la redenzione, convive con la disuguaglianza e spaccia per fatalità ciò che produce ogni giorno Ogni fenomeno popolare, a un certo punto, lascia cadere la maschera, rivelando il suo segreto. «Mare Fuori» lo fa nella sua sesta stagione (rilasciata in toto su Raiplay e in onda su Rai 2 a partire dal 22 marzo) quando smette di sembrare soltanto una serie su adolescenti perduti, amori impossibili, vendette di clan e malinconie affacciate sul golfo, e rivela la propria capacità di raccontare, sotto il velluto del melodramma, un’intera grammatica sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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