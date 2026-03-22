Tre benzinai su cento hanno aumentato i prezzi, e ora sono stati avviati controlli specifici. Dopo il taglio delle accise, la benzina è scesa di prezzo, mentre il diesel si mantiene a livelli elevati, creando difficoltà per gli autotrasportatori e per l’intera filiera del settore. Le autorità hanno annunciato verifiche mirate per monitorare la situazione.

Benzina in calo dopo il taglio delle accise ma il diesel resta a livelli record, mettendo sotto pressione gli autotrasportatori e tutta la sua filiera. Da più parti si chiede, quindi, al governo un intervento mirato. Il prezzo medio della benzina alla pompa a 1,713 euro è "nettamente più basso rispetto alla media degli ultimi anni", sottolineano fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, spiegando che risulta inferiore alla media del 2025 (-2 cent), del 2024 (-10 cent), del 2023 (-15 cent) e del 2022 (-9 cent), anno in cui fu realizzato il taglio delle accise nella scorsa legislatura. Nel frattempo il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza un nuovo elenco di distributori, pari al 2,7%, che invece di adeguare i listini al taglio delle accise, hanno aumentato i prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tre benzinai su cento hanno alzato i prezzi: "Saranno oggetto di controlli mirati"

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