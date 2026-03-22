tre articoli del post da ascoltare letti da chi li ha scritti

Sul sito del Post sono disponibili tre articoli da ascoltare, letti dagli autori che li hanno scritti. I testi trattano i trent’anni di PK, la nascita delle Paralimpiadi invernali e la situazione attuale di incertezza che riguarda uno di questi eventi. Si tratta di contenuti che approfondiscono temi legati a eventi sportivi e loro evoluzione nel tempo.

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. Quando Paperinik diventò PK Trent’anni fa un gruppo di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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