Dramma nella serata di ieri, domenica 22 marzo, al Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, dove due donne hanno perso la vita dopo essere state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle vittime e che ha sconvolto l’intera zona. Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes lanciata a forte velocità avrebbe centrato in pieno le due donne. L’urto è stato devastante: una delle vittime sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza, mentre la corsa dell’auto si è conclusa contro tre vetture parcheggiate lungo la strada, causando ingenti danni. Il veicolo è apparso completamente distrutto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Napoli, auto a folle velocità uccide due donne sulle strisce: fermato 34enne

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