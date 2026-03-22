Traffico Roma del 22-03-2026 ore 14 | 30

Oggi a Roma, alle 14:30, il traffico è rallentato a causa della 31ª edizione della maratona che si svolge tra Ostiense e altri quartieri della città. La corsa coinvolge numerosi piazzali e strade principali, causando modifiche alla viabilità e deviazioni nelle rotte abituali. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi atleti e si svolge in diverse zone del centro urbano.

Luceverde Roma dai trovati oggi si corre la 31esima edizione della maratona di Roma dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure sono scattate già nelle prime ore del mattino con deviazioni progressive durante la giornata deviazione Inoltre per le linee bus per tutta la durata della maratona chiusa anche la stazione Colosseo della metropolitana prosegue la sospensione della ferrotramviaria termini-centocelle disposte corse con autobus per garantire i collegamenti anche oggi la circolazione dei treni subirà modifiche tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in... 50 Simple English Conversations (1 Hour) | Easy English for beginners (A1-A2) Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo; Nel 2026 3 Domeniche Ecologiche a Roma, orari e regole: l'ultima il 29 marzo. Traffico Roma del 22-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma dai trovati oggi si corre la 31esima edizione della maratona di Roma dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia facebook