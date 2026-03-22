Traffico Roma del 22-03-2026 ore 11 | 30

Oggi a Roma, alle 11:30 del 22 marzo 2026, si svolge la 31esima edizione della maratona. La corsa attraversa diverse zone della città, partendo dall’Ostiense. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e attira l’attenzione di molti spettatori lungo il percorso. La strada principale è interessata da deviazioni e limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento della gara.

Luceverde Roma dai trovati oggi si corre la 31esima edizione della maratona di Roma dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure sono scattate già nelle prime ore del mattino con deviazioni progressive durante la giornata deviazione Inoltre per le linee bus per tutta la durata della maratona chiusa anche la stazione Colosseo della metropolitana prosegue la sospensione della ferrotramviaria termini-centocelle disposte corse con autobus per garantire i collegamenti anche oggi la circolazione dei treni subirà modifiche tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... Traffico Roma del 11-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia traffico intenso tra la storta e la trionfale in... Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video Aggiornamenti e notizie su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo; Nel 2026 3 Domeniche Ecologiche a Roma, orari e regole: l'ultima il 29 marzo. Traffico Roma del 22-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma dai trovati oggi si corre la 31esima edizione della maratona di Roma dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare ... romadailynews.it la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook