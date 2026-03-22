Traffico Roma del 22-03-2026 ore 08 | 30

Oggi a Roma si svolge la 31esima edizione della maratona, con partenza dall'Ostiense. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e interessa diverse strade della città, provocando un aumento del traffico e deviazioni temporanee. La corsa è in corso dalle prime ore del mattino e si prevede che si concluda nel pomeriggio. La polizia locale ha predisposto servizi per gestire la viabilità.

Luceverde Roma dai trovati oggi si corre la 31esima edizione della maratona di Roma dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure sono scattate già nelle prime ore del mattino con deviazioni progressive durante la giornata deviazione Inoltre per le linee bus per tutta la durata della maratona chiusa anche la stazione Colosseo della metropolitana prosegue la sospensione della ferrotramviaria termini-centocelle disposte corse con autobus per garantire i collegamenti anche oggi la circolazione dei treni subirà modifiche tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2026 ore 08:30 Articoli correlati Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di... Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video Tutto quello che riguarda Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo; Nel 2026 3 Domeniche Ecologiche a Roma, orari e regole: l'ultima il 29 marzo. Traffico Roma del 21-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino al 19 aprile unico alternato in via del Trullo per lavori tra ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzoWeekend intenso nella Capitale. La Maratona di Roma modificherà la viabilità nel Centro . A questa si aggiungono manifestazioni e lavori sparsi. Ecco una guida utile per muoversi in città ... romatoday.it la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook