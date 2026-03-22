Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 17 | 30

Luceverde Lazio Buonasera e buona domenica in corso rientri verso centri abitati della Regione in particolare alla volta di Roma Ci sono code di attesa al casello di Orte per entrare in autostrada restiamo in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni riduzioni della sede stradale tra Orte e l'uscita per Soriano nel Cimino in direzione del Capoluogo della Tuscia raccomandiamo le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite nomentane Tiburtina e tra le uscite Appia e Ardeatina in carreggiata esterna a rallentamenti con possibili code tra le uscite Laurenti network sulla.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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