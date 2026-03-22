Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 22 marzo 2026, il traffico sulla statale 1 via Aurelia in provincia di Viterbo mostra alcune difficoltà. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni, con alcuni veicoli fermi e code che si estendono per diversi chilometri. La situazione si presenta più complessa tra i comuni di Tarquinia e Vetralla, dove si registrano i maggiori rallentamenti.

Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia si viaggia su carreggiata ridotta da Tarquinia e Monte Romano per lavori in direzione Vetralla in provincia di Frosinone sempre per lavori fino al prossimo 30 giugno sulla strada a scorrimento veloce accessoria Atina Cassino dalle 21 alle 6 di notte si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza della galleria Capodichino Piazza Atina inferiore e Atina superiore nelle due direzioni anche oggi come ogni domenica dalle 9 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete via Nazionale escluso gli autorizzati dalla legge da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 09:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per... Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano... Una raccolta di contenuti su Traffico Lazio del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 07:25; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia si viaggia su carreggiata ridotta da Tarquinia e Monte Romano per lavori in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ facebook