torna enolia e festeggia la 25^ edizione

Torna Enolia, la più grande kermesse toscana dedicata a olio, vino e prodotti tipici, che quest’anno celebra la sua 25ª edizione. La manifestazione si svolgerà nell’area medicea sabato 9 e domenica 10 maggio, offrendo ingresso gratuito a tutti i visitatori interessati a scoprire le eccellenze locali. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario regionale.

Edizione numero 25 per Enolia, la più grande kermesse della Toscana, a ingresso gratuito, dedicata a olio, vino e prodotti tipici, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio nell’area medicea. La manifestazione, che si svolge in collaborazione con il Comune e la Fondazione Terre Medicee, negli anni si è diffusa a macchia d’olio - è proprio il caso di dire - raggiungendo le diverse regioni d’Italia che, ogni anno, riconoscono in questo evento una prestigiosa vetrina per la promozione dei propri prodotti. Enolia nasce nel 2000 grazie alla lungimiranza di Gabriele Ghirlanda, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici locali. Una macchina... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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