Torino viene bocciato e dà fuoco all’auto della prof per vendetta Le chat che incastrano lo studente | Gliela faccio pagare…

Ha dato fuoco alla macchina della sua insegnante perché lo aveva bocciato. È questa l’ipotesi al centro dell’indagine della procura di Torino su un caso avvenuto nel novembre 2025, quando la professoressa di un istituto tecnico ha trovato la propria macchina incendiata in un parcheggio poco distante dalla scuola. Per il caso risultano indagate due persone per danneggiamento aggravato con pericolo di incendio. Si tratta dello studente della professoressa e un presunto complice. Secondo gli inquirenti, il gesto sarebbe stato una ritorsione per la bocciatura subita dal ragazzo l’anno precedente. Il rogo . La dinamica ricostruita dagli investigatori parla di un’azione pianificata. 🔗 Leggi su Open.online

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Bocciato, incendia l’auto della professoressa. A tradirlo una chatSono due le persone indagate per danneggiamento con pericolo di incendio in relazione a un episodio avvenuto nel novembre 2025.

Una selezione di notizie su Torino viene bocciato e dà fuoco...

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