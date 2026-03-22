Tonucci si distingue per attenzione, mentre Ventre si mostra più propositivo. Gli altri giocatori potrebbero migliorare le proprie prestazioni. A inizio ripresa, Pozzi para un rigore calciato da Starita, indovinando l’angolo e neutralizzando il penalty calciato dal giocatore avversario.

Pozzi 7: a inizio ripresa para il primo rigore in biancorosso, indovinando l’angolo del debole penalty calciato da Starita. Al pronti e via si era superato su un tiro a botta sicura dell’ex Vis Tessiore. Bene anche a fine primo tempo su una punizione rasoterra di Russo e nel recupero del secondo su Tessiore. Allo scadere esce con le mani fuori area concedendo una punizione dal limite. Tonucci 6,5: attento. Respinge spesso la minaccia senza mai commetter fallo. Di Renzo 5: perde qualche contrasto di troppo. Impreciso in fase d’impostazione. (1’s.t Zoia 5,5: appena entrato commette il fallo da rigore. Poi trasmette sicurezza). Barranco 5,5: nel primo tempo da braccetto va in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tonucci è attento, Ventre propositivo. Gli altri possono fare di meglio

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