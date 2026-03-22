La scorsa settimana il premier tongano Fatafehi Fakafanua ha accolto il suo omologo neozelandese per un incontro bilaterale nella capitale Nuku’alofa. Quella di Tonga era la seconda tappa del viaggio ufficiale di Christopher Luxon presso i vicini oceanici. Nella conferenza stampa seguita al vertice, i due leader hanno dichiarato il loro allineamento rispetto ad ambiti come la crescita economica, il miglioramento dei servizi pubblici e la lotta al narcotraffico. Viaggiare senza visto. Vi sono più di 100mila persone di origine tongana che vivono in Nuova Zelanda e che periodicamente hanno bisogno di ricevere la visita dei parenti per le feste o per questioni più serie come i funerali e le questioni familiari. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Tonga, cooperazione con Nuova Zelanda su visti e lotta al narcotraffico

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