tennistavolo gaia monfardini e matteo mutti vincono i titoli assoluti in singolare

I Campionati Italiani Assoluti 2026 di tennistavolo, andati in scena a Terni (Umbria) incoronano in singolare Gaia Monfardini e Matteo Mutti: l’azzurra cala il tris, vincendo anche il doppio femminile con la madre, Tan Wenling, ed il doppio misto con John Michael Oyebode, il quale conquista anche il doppio maschile con Carlo Rossi. Nel singolare maschile Matteo Mutti (Apuania Carrara) supera nell’ultimo atto John Oyebode (Tennistavolo Sassari) con lo score di 4-1 (11-9, 11-7, 11-3, 6-11, 11-9), mentre nel singolare femminile la finale premia Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol), che regola Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo) con il punteggio di 4-2 (7-11, 11-9, 3-11, 12-10, 11-9, 11-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

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