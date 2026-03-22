Temevo il Verona Mister Palladino | ora recuperiamo le energie

DOPO IL MATCH. L’allenatore dell’Atalanta dopo la vittoria: «Dopo la sosta ci aspettano otto finali». «Temevo il Verona, perché come tutte le squadre che ci aspettano e ripartono lo soffriamo: all’andata avevamo perso. Adesso bisogna recuperare le energie fisiche e mentali, perché vogliamo cercare d’entrare in Europa». Raffaele Palladino, più che alla vittoria di misura della sua Atalanta, pensa alle sfide al rientro dalla sosta: «Incrociamo le dita sperando non succeda nulla ai convocati in Nazionale, poi in mezzo a otto finali ci saranno gli scontri diretti con la Juventus, la Roma e il Bologna e la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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