La Lazio conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, contro il Bologna, per 2-0. La doppietta di Taylor porta i biancocelesti all’ottavo posto a 43 punti, superando proprio i rossoblù che restano a quota 42. Vince anche l’Atalanta, 1-0 contro l’Hellas Verona. I match di Serie A Bologna-Lazio e Atalanta-Verona. La Lazio perde Gila nel primo tempo, uscito per infortunio. Si era messa male per la squadra di Sarri quando al 50esimo è stato fischiato il calcio di rigore per il Bologna per un fallo del portiere Motta su Castro. Ma proprio il giovane portiere si prende la scena, quando para il penalty battuto da Orsolini e il risultato rimane sullo 0-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Taylor diventerà il nuovo Zielinski di Sarri? Con la sua doppietta la Lazio scavalca l’allegro Bologna di Italiano

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