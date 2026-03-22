Tardozzi preoccupato | E’ evidente che Aprilia sia davanti basta guardare Ogura…Aspettiamo gli aggiornamenti
Ducati si lecca le ferite dopo il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiania si è assistito al dominio domenicale dell’Aprilia, che ha concretizzato una fantastica doppietta, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin, completa poi dalla presenza di un altro centauro con la moto di Noale nella top-5, ovvero il giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse. Per la scuderia di Borgo Panigale un terzo e un quarto posto con Fabio Di Giannantonio (Team VR46) e Marc Marquez (Team Factory), mentre Francesco Bagnaia ha concluso anzitempo la sua gara, sulla GP26 ufficiale, per via di una caduta senza conseguenze. Di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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