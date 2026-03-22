Ducati si lecca le ferite dopo il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiania si è assistito al dominio domenicale dell’Aprilia, che ha concretizzato una fantastica doppietta, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin, completa poi dalla presenza di un altro centauro con la moto di Noale nella top-5, ovvero il giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse. Per la scuderia di Borgo Panigale un terzo e un quarto posto con Fabio Di Giannantonio (Team VR46) e Marc Marquez (Team Factory), mentre Francesco Bagnaia ha concluso anzitempo la sua gara, sulla GP26 ufficiale, per via di una caduta senza conseguenze. Di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tardozzi preoccupato: “E’ evidente che Aprilia sia davanti, basta guardare Ogura…Aspettiamo gli aggiornamenti”

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