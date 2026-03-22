Il ministro degli esteri di Teheran ha definito l’Iran come aggressore, mentre Tajani si è trovato a cambiare versione, attribuendo responsabilità diverse. La posizione di Tajani sul Medio Oriente è stata criticata per essere considerata incompleta, senza considerare alcuni aspetti chiave del conflitto. La discussione è avvenuta in un contesto di tensioni crescenti, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti.

Il messaggio di Antonio Tajani su X è l’ennesima dimostrazione di come il linguaggio politico occidentale riesca a rovesciare la realtà con sorprendente disinvoltura. Si parla di “attacchi inaccettabili dell’Iran”, ma si omette sistematicamente ciò che li ha preceduti: operazioni militari e bombardamenti senza ragioni accettabili che hanno colpito direttamente e deliberatamente il territorio iraniano, innescando una giusta risposta che Teheran rivendica come difensiva. Il risultato è una narrazione monca, costruita per legittimare una sola parte del conflitto e delegittimarne un’altra. Il G7 si presenta come garante della stabilità, ma nei fatti ribadisce una linea già vista: pieno sostegno agli alleati regionali e nessuna reale volontà di interrogarsi sulle cause profonde dell’escalation. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tajani si incarta sull'Iran e inverte le responsabilità, per il ministro degli esteri Teheran è l'aggressore, ennesima follia

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