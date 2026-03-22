Tac Coronarica all’avaguardia Grande richiesta

All’ospedale Media Valle del Tevere si è svolto un evento scientifico dedicato alla Tac Coronarica, una tecnologia che permette di esaminare le arterie del cuore senza l’uso del catetere. La richiesta di questa procedura è in aumento, evidenziando l’interesse nel settore medico per questa innovazione. La conferma della sua efficacia e diffusione arriva da questa riunione multidisciplinare.