Tac Coronarica all’avaguardia Grande richiesta
All’ospedale Media Valle del Tevere si è svolto un evento scientifico dedicato alla Tac Coronarica, una tecnologia che permette di esaminare le arterie del cuore senza l’uso del catetere. La richiesta di questa procedura è in aumento, evidenziando l’interesse nel settore medico per questa innovazione. La conferma della sua efficacia e diffusione arriva da questa riunione multidisciplinare.
TODI – Non serve più il catetere per guardare dentro le arterie del cuore. La conferma arriva dall’ ospedale Media Valle del Tevere, dove si è tenuto un importante evento scientifico multidisciplinare dedicato alla Tac Coronarica, la nuova frontiera della diagnostica cardiovascolare. L’incontro, promosso dal Centro di Formazione Usl Umbria 1, ha richiamato oltre centotrenta cardiologi, radiologi, infermieri e tecnici provenienti dalle quattro aziende sanitarie della regione. Al centro del dibattito, una metodica che sta cambiando le regole del gioco: studiare le coronarie senza ricorrere a procedure invasive come la coronarografia catetere-guidata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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