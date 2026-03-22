Tac Coronarica all’avaguardia Grande richiesta

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Media Valle del Tevere si è svolto un evento scientifico dedicato alla Tac Coronarica, una tecnologia che permette di esaminare le arterie del cuore senza l’uso del catetere. La richiesta di questa procedura è in aumento, evidenziando l’interesse nel settore medico per questa innovazione. La conferma della sua efficacia e diffusione arriva da questa riunione multidisciplinare.

TODI – Non serve più il catetere per guardare dentro le arterie del cuore. La conferma arriva dall’ ospedale Media Valle del Tevere, dove si è tenuto un importante evento scientifico multidisciplinare dedicato alla Tac Coronarica, la nuova frontiera della diagnostica cardiovascolare. L’incontro, promosso dal Centro di Formazione Usl Umbria 1, ha richiamato oltre centotrenta cardiologi, radiologi, infermieri e tecnici provenienti dalle quattro aziende sanitarie della regione. Al centro del dibattito, una metodica che sta cambiando le regole del gioco: studiare le coronarie senza ricorrere a procedure invasive come la coronarografia catetere-guidata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tac coronarica all8217avaguardia grande richiesta
© Lanazione.it - Tac Coronarica all’avaguardia. Grande richiesta

Articoli correlati

Leggi anche: Ospedale di Garbagnate: Marco Vicenzi nuovo primario dell’Unità Coronarica

Calcio a 5, In serie C femminile grande impresa della squadra allenata da Triacca. Il Traverde Tac batte in rimonta l’Olimpia Colle con le reti di Angella (2) e BrambillaOlimpia Colle 2 Traverde Tac 3 OLIMPIACOLLE: Di Dio, Rocchi, Andreini, Schiattarella, Ferti, Lorenzini, Prazza, Cellai, Bacci, Barbetti, Reggio, De...

Una selezione di notizie su Tac Coronarica

Discussioni sull' argomento Tac coronarica d’avanguardia per la Media Valle del Tevere; Usl Umbria 1, Tac Coronarica protagonista dell’hospital meeting di Pantalla.

Cardiologia all’avanguardia con la nuova Tac coronaricaGià fiore all’occhiello dell’Asst Rhodense, il dipartimento di cardiologia dell’ospedale di Garbagnate Milanese ha ampliato l’offerta di prestazioni diagnostiche con la nuova Tac coronarica. In questi ... ilgiorno.it

tac coronarica tac coronarica all avaguardiaOltre 130 specialisti a Pantalla per la Tac CoronaricaUn importante convegno si è svolto all’ospedale Media Valle del Tevere, con protagonista l’equipe il dott. Andrea Cardona ... iltamtam.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.