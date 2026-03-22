Federico “Osho” Palmaroli commenta il clima intorno al referendum, criticando il modo in cui le persone vengono giudicate in base alla posizione assunta. Da più di dieci anni è presente nel dibattito pubblico, occupandosi di temi legati all’attualità, al costume e alla politica, spesso con toni provocatori. La sua riflessione mette in evidenza le divisioni e le etichette che si creano nel confronto pubblico.

Da oltre dieci anni protagonista dell’attualità, del costume e della politica con le sue dissacranti vignette, una pagina da un milione e duecentomila followers, e un’abilità straordinaria nel cogliere le sfumature, con tempismo eccezionale: Federico “Osho” Palmaroli ha deciso di scendere in campo nella campagna referendaria che si è appena conclusa, appoggiando le ragioni del Sì e pagando, come al solito, lo scotto di chi decide di posizionarsi agli antipodi della sinistra. Perché un personaggio che fa satira come te decide di scendere in campo su un tema così tecnico, in una campagna elettorale tanto infuocata? «È vero, si tratta di un tema tecnico e delicato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Sul referendum il solito schema: se ti esponi per la sinistra sei un testimonial, altrimenti sei un lacchè». Parla Federico “Osho” Palmaroli

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