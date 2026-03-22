studio sui rumori in superstrada appello per trovare volontari

Il Comitato Collinare di Lastra a Signa ha lanciato un appello per trovare volontari residenti nelle zone Fi-Pi-Li interessate a partecipare a uno studio sui livelli di rumore provenienti dalla superstrada. L'obiettivo è raccogliere dati sulla rumorosità dell’arteria, dopo che alcune settimane fa il comitato aveva annunciato un esposto e una petizione per migliorare il rivestimento e l’isolamento acustico della strada.

AAA volontari con case in zona Fi-Pi-Li cercansi, per uno studio sulla rumorosità della superstrada. A lanciare l’appello, il Comitato Collinare di Lastra a Signa, che alcune settimane fa aveva annunciato un esposto e una raccolta firme per riasfaltare e insonorizzare la grande arteria. "Stiamo lavorando a un monitoraggio indipendente strutturato lungo la Firenze-Pisa-Livorno – spiega Saul Rinaldi, presidente del Comitato Collinare -. La ricerca prevede misurazioni sia all’interno che all’esterno delle abitazioni, rilevazioni distribuite lungo tutta la tratta, analisi della rumorosità legata anche alle caratteristiche dell’asfalto. L’obiettivo è costruire un quadro il più possibile completo e rappresentativo dell’esposizione reale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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