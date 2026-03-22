Il regista ha recentemente affermato che non siamo soli sulla Terra, tornando a parlare della presenza di alieni. A giugno uscirà nelle sale il suo nuovo film, Disclosure Day, che tratta proprio di questo tema. Durante un'intervista, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione, senza approfondire ulteriori dettagli o implicazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sull'argomento.

La pellicola di fantascienza con protagonista Emily Blunt e che vanta un cast d’eccezione composto tra gli altri da Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo cita un fantomatico Giorno della Rivelazione e si muove intorno a una semplice domanda: «Se scopriste che non siamo soli e se qualcuno ve lo dimostrasse vi spaventerebbe?». Ognuno ovviamente ha la propria risposta ma quella del regista è no, anzi, sempre nel corso dell’intervista ha dichiarato di sperare di trovare un giorno un segno dell’esistenza degli extraterrestri. «Non ho mai avuto un incontro ravvicinato del primo o del secondo tipo! Metà dei miei amici ha visto UFO o UAP. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Steven Spielberg: «Non siamo soli sulla Terra». Il regista torna a parlare degli alieni

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