Inizia la settima parte de Le bizzarre avventure di JoJo: il famosissimo manga di Hirohiko Araki diventa un nuovo anime su Netflix. La nostra recensione. Con quasi 140 volumi all'attivo, Le bizzarre avventure di JoJo (JoJo no Kimy? na B?ken in patria) è uno dei manga più longevi e apprezzati del mondo, anche se non ha mai goduto della luce dei riflettori come tanti altri shonen usciti in questi anni. È in particolare apprezzato nel nostro paese, con cui l'autore Hirohiko Araki condivide un profondo legame, tanto da ambientarci un intero arco narrativo o includere sempre personaggi di origine italiana nelle sue storie. Nonostante ciò, sono serviti anni per trovare una quadra in fatto di anime, e dopo un paio di tentativi andati a vuoto, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steel Ball Run: la recensione della nuova serie anime di JoJo su Netflix

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