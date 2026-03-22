Stealth senza pilota e a idrogeno | come funziona il nuovo veicolo militare Black Veil

Un nuovo veicolo militare senza pilota, alimentato a idrogeno e caratterizzato dalla tecnologia stealth, sta attirando l’attenzione in Corea del Sud. Il progetto mira a sviluppare un sistema terrestre autonomo, capace di muoversi in modo discreto e con elevata autonomia. Si tratta di un mezzo che combina mobilità avanzata e capacità di operare senza equipaggio, segnando un possibile passo avanti nel settore militare.

Una tecnologia capace di coniugare mobilità, autonomia e discrezione operativa. La Corea del Sud sta portando avanti un progetto che potrebbe segnare una svolta nei sistemi terrestri senza equipaggio. Sotto la luce dei riflettori troviamo il veicolo sperimentale denominato Black Veil, sviluppato dal gruppo industriale sudcoreano Hyundai Rotem come piattaforma terrestre autonoma a propulsione a idrogeno. Presentato in anteprima internazionale alla World Defense Show 2026 in Arabia Saudita, il veicolo è concepito per missioni di lunga durata in scenari ad alto rischio, dove le esigenze di stealth e silenziosità sono cruciali. Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stealth, senza pilota e a idrogeno: come funziona il nuovo veicolo militare Black Veil Articoli correlati Drone stealth e nave d'assalto anfibia: ecco la nuova combo militare cineseLa Cina testa la Type 076 “Sichuan” con droni stealth GJ-21, creando una combinazione navale anfibia e aerea ad alta tecnologia per il Pacifico... Arbitro assicurativo, come funziona il nuovo sistema per fare ricorso contro le compagnie senza andare in tribunaleDal 15 gennaio 2026 entra in funzione l'arbitro assicurativo, gestito da Ivass: una procedura semplice, rapida e a basso costo per contestare...