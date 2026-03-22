Incontro a sorpresa tra i due divi, entrambi 'a torso nudo', prima delle riprese dell'adrenalinico action in onda oggi, domenica 22 marzo, alle 22.20 su Rai 4. I cammini cinematografici di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si sono incrociati in più occasioni nella saga di Expendables, ma c'è un solo film che ha visto i due muscolosi divi in veste di co-protagonisti. Si tratta di Escape Plan - Fuga dall'inferno, adrenalinica pellicola del 2013 diretta da Mikael Håfström in onda stasera, domenica 22 marzo, alle 22.20 su Rai 4. Due leggende riunite in un unico film: la trama completa di Escape plan Come rivela la nostra recensione di Escape Plan - Fuga dall'inferno, Stallone interpreta Ray Breslin, un ex procuratore divenuto esperto di sicurezza, capace di evadere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stallone e Schwarzenegger nello stesso letto d’ospedale: lo strano incontro prima di Escape Plan

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