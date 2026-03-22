Stalking contro la suocera | condannata

Una donna è stata condannata a un anno di reclusione con la condizionale per stalking ai danni della suocera. La sentenza prevede anche il pagamento di 5.000 euro di risarcimento alla parte civile. La decisione è stata emessa da un giudice dopo il procedimento legale che ha coinvolto le due persone. La condanna è definitiva e non è prevista la detenzione immediata.

Condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa subordinata al risarcimento di 5mila euro alla parte civile. Si è chiuso così, in tribunale a Rimini, il processo a carico di una 25enne di origine argentina - difesa dall’avvocato Monica Gabrielloni - finita a giudizio per aver messo in atto una lunga serie di condotte persecutorie nei confronti della suocera, arrivando anche a pubblicarne la foto su un sito di annunci a sfondo erotico. La decisione del giudice monocratico arriva al termine di un procedimento nato nel 2022, dopo una denuncia dettagliata presentata dalla vittima, assistita dall’avvocato Martina Montanari. Alla base della vicenda c’è un conflitto familiare diventato via via più pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking contro la suocera: condannata Articoli correlati Leggi anche: «Cara Paola, ha rovinato una famiglia»: la moglie tradita condannata per stalking Minaccia e perseguita l’ex amante e datore di lavoro: condannata per stalkingSvelare il tradimento del coniuge con una mail e parlare male dell’ex amante denigrandolo con dipendenti e collaboratori costituisce il reato di... Tutto quello che riguarda Stalking contro la suocera condannata Temi più discussi: Stalking contro la suocera: condannata; Bruzzone indagata per stalking, la criminologa: Falsità, non ho niente da nascondere; Aggrediscono famiglia al parco: moglie, marito e suocera a processo. Stalking contro la suocera: condannataCondanna a un anno di reclusione, con pena sospesa subordinata al risarcimento di 5mila euro alla parte civile. Si ... ilrestodelcarlino.it Bruzzone indagata per stalking, la criminologa: Falsità, non ho niente da nascondereLa criminologa è indagata dalla procura per presunti attacchi online alla pedagogista Elisabetta Sionis. Indagini ora a Roma, Bruzzone respinge tutto: Accuse false. fanpage.it “Vorrei un consiglio. L’individuo in questione, passa sotto casa mia in motoretta, e vedutami nel balcone, urla offese denigratorie, udite anche dai miei vicini, quindi ho dei testimoni, posso denunciarlo per stalking Non è la prima volta che accadono episodi si - facebook.com facebook «Altro che stalking, qui l’unica perseguitata sono io». Al telefono con Repubblica e in due sterminati post su Facebook, Roberta Bruzzone, criminologa attivissima in tv e sui social, respinge con veemenza ogni accusa rispetto ai presunti atti persecutori per cui x.com