Stalin Trotskij e la Vodka

Nel 1924, l'impero sovietico si trova senza il suo leader storico, Lenin, lasciando spazio a tensioni tra figure di spicco come Stalin e Trotskij. In quel periodo, si parla anche di un collegamento tra Stalin, Trotskij e la vodka, anche se i dettagli sono oscuri. La vicenda si colloca in un contesto di trasformazioni politiche e personali all’interno del regime sovietico.

La passione certe volte travolge anche gli spiriti più illustri. Nel 1924 l’impero sovietico perde Lenin. Disperato (si fa per dire) il cordoglio dei suoi “colonnelli”, in primis quel “gentiluomo” di Iosif Vissarionovi? Džugašvili, che, in attesa di questo (per lui) lieto evento, aveva adottato il nome di Stalin, che significa “acciaio”. L’altro pilastro del comunismo era Lev Trotskij, creatore dell’ Armata Rossa, in quel momento impegnato nella lontana Crimea. Da “vero galantuomo”, il diabolico Stalin avvisò con un telegramma Trotskij della morte di Lenin due giorni dopo il funerale. Questo, per i Russi, fu una pessima figuraccia che ovviamente offuscò l’immagine di Trotskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stalin, Trotskij e la Vodka Articoli correlati Tredicenni a scuola con la borraccia piena di vodkaIlenia è un nome di fantasia, ma la sua storia è vera, come quella di tante sue coetanee. Dalla lotta di classe agli ayatollah, la deriva del Partito Comunista: “Viva Stalin”Mentre il mondo corre verso scenari geopolitici sempre più complessi, c'è chi preferisce fare un salto indietro nel tempo, rispolverando simboli e... Approfondimenti e contenuti su Stalin Trotskij e la Vodka Stalin, Trotskij e la VodkaLa passione certe volte travolge anche gli spiriti più illustri. Nel 1924 l’impero sovietico perde Lenin. Disperato (si fa ... lanazione.it L'ascesa di Stalin e il conflitto con Trotskij nel Partito ComunistaStalin divenne segretario generale del Partito comunista nel 1922, scelto da Lenin per le sue capacità organizzative. Lenin, nel suo testamento politico, criticò Stalin per la sua brutalità e ... skuola.net