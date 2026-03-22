Una famiglia vive nel bosco, mentre le autorità si sono attivate per intervenire. La questione riguarda alcuni bambini coinvolti in questa situazione, che ha attirato l’attenzione pubblica in modo rapido. La vicenda ha suscitato molte discussioni e ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi sociali. La situazione rimane complessa e ancora in fase di valutazione.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” è diventata rapidamente qualcosa di molto diverso da ciò che avrebbe dovuto essere: un episodio delicato che riguarda dei bambini e che meriterebbe silenzio, prudenza e competenza. Invece, si è trasformata in un caso mediatico costruito per suscitare schieramenti ideologici e identitari, come se si trattasse di una fiction da commentare a caldo più che di una situazione reale. L’intervento di figure istituzionali di primo piano, come la presa di posizione del Presidente del Senato intenzionato a incontrare i genitori per esprimere solidarietà, ha contribuito a trasformare ulteriormente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stai con la famiglia nel bosco o con lo Stato? Già la domanda è ingannevole

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, il diario di uno scontro di civiltà (con caciara politica): lo Stato diventa di sinistra, la famiglia di destraPalmoli (Chieti) – La storia della famiglia nel bosco di Palmoli potrebbe avere un normale iter giudiziario, affidato come si conviene a giudici,...

Leggi anche: Quelli che stanno con la Famiglia nel Bosco: «I figli non sono dello Stato»

ESPLORANDO L'ESSERE UMANO! GIANLUCA CURTOLO passa dal BSMT!

Tutto quello che riguarda Stai con la famiglia nel bosco o con lo...

Discussioni sull' argomento Blog | Stai con la famiglia nel bosco o con lo Stato? Già la domanda è ingannevole; Adozione, affido, ironia. La famiglia di Arnold Cardaropoli (e mamma Pina); Rai Radio2 - Guarda che Radio!; Famiglia del bosco, è tutti contro tutti. L'assistente sociale denuncia i genitori.

Stai con la famiglia nel bosco o con lo Stato? Già la domanda è ingannevoleLa vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco è diventata rapidamente qualcosa di molto diverso da ciò che avrebbe dovuto essere: un episodio delicato che riguarda dei bambini e che meriterebbe sil ... ilfattoquotidiano.it

Ogni volta che cammini sul Corso del Popolo di Rovigo, stai camminando sul fondo di un fiume. Non è una metafora. Fino al 1937, quello che oggi è il viale principale della città era il letto dell'Adigetto: un canale navigabile con ponti ad arco, muri di riva, barch facebook

Dove sono stato io tu non potrai stare mai. ( stai su Twitter ma anche qui non conti niente) x.com