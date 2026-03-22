staffetta di primavera a vicopisano foto e classifiche della 37esima edizione

La 37esima edizione della Staffetta di Primavera si è svolta a Vicopisano il 22 marzo 2026, attirando numerosi partecipanti e pubblico. La gara ha visto in pista diverse squadre, e sono state pubblicate le classifiche ufficiali accompagnate da fotografie dell’evento. La manifestazione, ormai consolidata, continua a rappresentare un appuntamento importante nel calendario sportivo locale.

Vicopisano (Pisa), 22 marzo 2026 – Torna con numeri e partecipazione di rilievo la Staffetta di Primavera di Vicopisano, giunta alla sua 37esima edizione. La formula resta quella collaudata, quella di tre frazioni da 3,7 km per squadra, su un tracciato tutt’altro che banale. L’organizzazione, curata dal Gruppo sportivo Le Sbarre con il patrocinio del Comune di Vicopisano, ha avuto come punto nevralgico il giardino del Circolo Ortaccio, sede di partenza e arrivo. Le foto della Staffetta di Primavera a Vicopisano La gara era valida anche come prova del Criterium Podistico Toscano per la classifica di società. QUI LE CLASSIFICHE Bella partecipazione all’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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