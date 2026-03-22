Un grande cartellone con la scritta “Sì” è stato affisso sopra la sede di Primocanale, la società dell’editore coinvolto nello scandalo Toti. L’annuncio, visibile dall’esterno, ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media, creando discussioni sulla possibile violazione del silenzio elettorale. La presenza del messaggio è stata notata in un momento in cui si svolgevano le campagne elettorali, sollevando immediatamente interrogativi sulla sua conformità alle regole.

“Vuoi sposarmi?” “Sì!” Difficile non vedere una macroscopica violazione del silenzio elettorale nel messaggio che campeggia da stamattina sullo schermo di Terrazza Colombo a Genova, sopra la sede di Primocanale, società dell’editore Maurizio Rossi, già coinvolto nell’inchiesta per corruzione con Giovanni Toti. È proprio da quello schermo che passavano gli spot a favore della Lista Toti per Bucci che, per la Procura, sarebbero stati l’oggetto della corruzione contestata a Esselunga. Per quella vicenda Rossi, indagato per finanziamento illecito, ha ottenuto la messa alla prova. Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spot con un maxi Sì sopra la sede di Primocanale, la società dell’editore coinvolto nello scandalo Toti

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