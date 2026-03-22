Lo Sporting Club di Carpi si appresta a festeggiare i 60 anni di attività, un traguardo che arriva dopo otto mesi di raccolta fondi, durante i quali sono stati raccolti circa 394mila euro. La società ha rafforzato la propria posizione finanziaria tramite un aumento di capitale superiore alle previsioni iniziali, consolidando così la sua struttura economica.

Lo Sporting Club di Carpi sta per celebrare il suo sessantennale fondazione, un traguardo raggiunto con una struttura finanziaria solidificata da un aumento di capitale che ha superato le aspettative iniziali. Grazie all’ingresso di una sessantina di nuovi soci e alla raccolta di circa 394mila euro in soli otto mesi, il club si prepara ad ampliare la sua offerta di servizi e spazi per i mille frequentatori abituali. Questa mossa strategica non è solo un atto di celebrazione, ma un investimento concreto nel futuro del territorio, trasformando un punto di riferimento storico in un polo moderno di aggregazione sociale. La gestione della società proprietaria, Tennis Carpi spa, ha dimostrato una capacità progettuale che va ben oltre la semplice manutenzione degli impianti esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sporting Carpi: 60 anni e 394mila euro raccolti in 8 mesi

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Temi più discussi: Lo Sporting Club compie 60 anni. Come regalo più spazi e servizi; Lo Sporting Club di Carpi raddoppia. Più strutture e più iscritti; Sport e comunità, a Carpi una giornata dedicata al ciclismo; Livorno-Carpi 2-2: agli amaranto non basta l’assalto finale.

Lo Sporting Club compie 60 anni. Come regalo più spazi e serviziCarpi, aumentato il capitale con l’obiettivo di rafforzare la compagine sociale. Cresciuti anche gli iscritti . msn.com

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