Sport in tv oggi domenica 22 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 22 marzo, sono in programma diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Si potranno seguire i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami nel tennis, le partite di calcio della Serie A e il Gran Premio di MotoGP in Brasile. Gli orari e i canali di trasmissione variano a seconda dell’evento e delle piattaforme disponibili.

Oggi, domenica 22 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio con la Serie A, la MotoGP con il GP in programma in Brasile, e tanto altro ancora. A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Matteo Berrettini affronterà il monegasco Valentin Vacherot. In doppio la coppia italiana BolelliVavassori sfiderà ArneodoRam, mentre nel WTA 1000 Jasmine Paolini se la vedrà con la lettone Jelena Ostapenko. Dopo la Sprint di ieri, il GP del Brasile della MotoGP vivrà quest’oggi la consueta gara lunga domenicale, preceduta dal warm up e dalle gare di Moto2 e Moto3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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