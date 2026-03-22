Speciale – L’ultimatum di Trump

Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele. Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele. Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza? Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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