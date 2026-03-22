L’allenatore della Juventus ha guidato la squadra nella partita contro il Sassuolo, ma il suo rendimento è stato giudicato insoddisfacente dai media sportivi. Dopo la sfida, sono stati pubblicati vari commenti critici sul suo approccio e sui risultati ottenuti. La prestazione della squadra è stata oggetto di analisi da parte dei giornali, che hanno espresso giudizi negativi sul suo lavoro.

Spalletti Juve, l’analisi sul rendimento del tecnico dopo la sfida deludente contro il Sassuolo che complica il cammino dei bianconeri. La Juventus esce fortemente ridimensionata dall’ultimo incontro contro il Sassuolo, raccogliendo pesanti e unanimi critiche per una prestazione ampiamente al di sotto delle iniziali aspettative. Al centro del mirino mediatico c’è inevitabilmente Luciano Spalletti, che ha ricevuto un deludente 5 in pagella. Ecco l’analisi di Tuttosport. SPALLETTI 5 – «Un’occasione sprecata, lanciata via, che inguaia la stagione e tutti quei bei discorsi che si sono fatti finora sul futuro. Non a caso non voleva parlarne: Lucio ne ha viste troppe, però questo Juve-Sassuolo si aggiunge malvolentieri alle partite di cui non vorrà più sentir parlare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, l’allenatore bianconero delude contro il Sassuolo! I giornali bocciano il tecnico: il suo voto

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