Spalletti a Rai Sport | Meno lucidi nelle fasi calde della partita Rigore? Tutte le indicazioni davano quella soluzione lì ma…

L'allenatore della Juventus ha commentato la partita in diretta a Rai Sport, sottolineando come la squadra sia stata meno lucida durante le fasi più intense del match. Ha anche parlato di un episodio legato a un rigore, spiegando che tutte le indicazioni portavano a quella decisione, ma alla fine la soluzione scelta è stata diversa. Queste sono le principali dichiarazioni rilasciate subito dopo il confronto.

Spalletti a Rai Sport: «Meno lucidi nelle fasi calde della partita». Tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il match. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GESTIRE IL MINIMO VANTAGGIO – « La squadra è stata meno lucida nelle fasi calde della partita, perché ha avuto meno qualità, meno movimento, mobilità, meno scambio di posizioni, meno turbinio nella loro metà campo. Tutti più statici, la palla che girava abbastanza piano, siamo andati dentro il traffico a cercare delle imbucate con tutto quel tempo e abbiamo subito delle ripartenze, una di queste ci è costata anche il gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Spalletti va fuori di testa: Rigore negato alla Juve a Firenze!

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