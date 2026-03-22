La Spal ha pareggiato l'ultima partita e ora si trova a meno sei punti dalla vetta. Dopo aver vinto quattro gare consecutive e aver recuperato sul Mezzolara, che ha battuto Solarolo 4-0, la squadra ha visto ridursi il vantaggio in classifica. La serie di risultati positivi si è interrotta, segnando un passo indietro rispetto alle recenti performance.

SANTARCANGELO (RI) La Grande Illusione è durata poco. La Spal si è spenta in fretta, dopo le quattro vittorie di fila e il recupero sul Mezzolara che col 4-0 al Solarolo risale a +6 a cinque gare dal termine. Che brutta partita, contro quel Pietracuta che all’andata aveva inflitto a Iglio e compagni l’ultima sconfitta di campionato, e che ha rischiato di ripetersi dopo un girone intero di imbattibile biancazzurra. Al minuto 84, al primo tiro in porta della loro gara, i sammarinesi hanno trovato il gol sfondando centralmente con Giacopetti, entrato 180 secondi prima. Come al solito, una volta in svantaggio la Spal ha trovato la forza di reazione che le ha permesso di pareggiare con una bella girata di Piccioni su cross di Carbonaro, all’89’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, ora è davvero finita. Pareggia e torna a meno sei

Articoli correlati

Spal, dimostra che sei cambiata davvero. Nove partite per preparare gli spareggiQual è la vera Spal? Negli ultimi mesi i biancazzurri hanno gettato al vento la possibilità di centrare il primo posto che vale la promozione diretta...

Trapani Shark, ora è davvero finitaBologna, 12 gennaio 2026 - La fine è arrivata questo pomeriggio, ma era scritta da settimane.

Approfondimenti e contenuti su Spal ora è davvero finita Pareggia e...

Temi più discussi: Ars et Labor, adesso o mai più per riaprire la corsa alla vetta. Col Mezzolara aperta anche la tribuna bianca; 28^ giornata: SPAL-Mezzolara 2-1 (rig. Carbonaro, Senigagliesi); Mazzali lancia la volata; Bari, una gemma nella polvere: Rao accende la speranza.

Spal, ora è davvero finita. Pareggia e torna a meno seiIl Pietracuta sorprende i biancazzurri come all’andata e spezza ogni sogno. Per il primo posto speranze al lumicino, la squadra dovrà attrezzarsi ai playoff. msn.com

Abbiamo sofferto tanto». Spal, che amaro in bocca. Però il pareggio è giusto»Mister Parlato: Voglio rivedere la rete subita, purtroppo è un passo indietro. Nella ripresa ci siamo dati una svegliata aumentando il ritmo, è un peccato. sport.quotidiano.net

Telestense Sport. . SPAL - Parlato: “Non dobbiamo guardare i 28 punti che ci separano dal Pietracuta, squadra partita con ambizioni di alta classifica e giocatori di qualità”. Confermata l’assenza di Giacomel. Out Prezzabile per squalifica. Ricci resta in dubbio. facebook