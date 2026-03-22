Sorrento epatite A | in vigore divieto consumo frutti di mare crudi
ASorrentoentra in vigore da oggi ildivieto di somministrazioneeconsumo di frutti di mare crudi, una misura volta acontenere la diffusionedei casi diepatite A. Seguendo quanto già adottato daaltre province campane, il commissario straordinario del Comune di Sorrento,Rosalba Scialla, ha firmato un’ordinanza che impone ildivieto per tutti gli esercizi pubblicidi ristorazione, le attività alimentari di vicinato con consumo sul posto e le produzioni destinate al consumo immediato. Il divieto riguarda ifrutti di mare crudi o non adeguatamente cotti. L’ordinanza di Sorrento per prevenire l’epatite A invita inoltre i cittadini aevitare il consumo di... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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