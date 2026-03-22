Il Sonos Era 300 è ora disponibile a 327 euro, offrendo un prezzo più accessibile rispetto al passato. Si tratta di un dispositivo di alta qualità per l’audio domestico che integra la tecnologia di ascolto spaziale. Il calo di prezzo rappresenta un’opportunità per chi desidera migliorare l’impianto audio di casa senza spendere troppo. La promozione si rivolge a chi cerca un prodotto avanzato a un costo ridotto.

Il mercato dell’audio domestico vive un momento di svolta con il calo drastico del prezzo del Sonos Era 300. Il diffusore, disponibile su Amazon a 327 euro contro i 499 euro di listino, offre una riduzione del 34% che lo rende accessibile a un pubblico più ampio. Si tratta di uno speaker Wi-Fi e Bluetooth dotato di audio spaziale e sei driver dedicati alla diffusione multidirezionale. Questa offerta segna un punto di ingresso fondamentale desidera aggiornare il proprio impianto home cinema o musica senza spendere cifre proibitive. La struttura interna dello speaker è progettata per gestire contenuti compatibili con Dolby Atmos, distribuendo il suono in avanti, ai lati e verso l’alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sonos Era 300 a 327€: audio spaziale a prezzo stracciato

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