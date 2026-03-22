Un documento pubblicato online, firmato da numerose sigle anarchiche locali, tra cui il Circolo “La Faglia” di Foligno, rende omaggio a due persone, Sara Ardizzone e Sandro Mercogliano, definendoli morti in azione mentre combattevano. La nota sottolinea che entrambi sono deceduti durante scontri e dedica loro un elogio, evidenziando il loro impegno in attività considerate di lotta.

“Sara e Sandro sono morti in azione, sono morti combattendo”. È così che si legge in un passaggio del documento comparso online e firmato da un numero elevato di sigle anarchiche locali, tra cui il Circolo Anarchico “La Faglia” di Foligno al quale pare fosse legata Sara Ardizzone. Insieme a Sandro, Alessandro Mercogliano, è morta mentre pare fabbricasse una bomba instabile ad alto potenziale in un casolare a sud di Roma, probabilmente da utilizzare entro pochi giorni, forse già oggi. “Ricercare concretamente la libertà – nella sua forma autentica e integrale, non nelle contraffazioni elargite e imposte dallo Stato – significa entrare nella dimensione del rischio connaturato alla ricerca stessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono morti combattendo”. L'elogio degli anarchici per la morte di Ardizzone e Mercogliano

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