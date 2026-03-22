Sommi Gobetti Pellegrino e Grasso | settimana di grandi autori

Arezzo ospita la settimana conclusiva del Festival Scrittori in Circolo, organizzato dalla Rete Bibliotecaria Aretina. Sono coinvolti autori come Sommi, Gobetti, Pellegrino e Grasso, che partecipano a una serie di eventi dedicati alla letteratura. La manifestazione si svolge nella città dal 22 marzo 2026 e prevede incontri, presentazioni e letture pubbliche.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Si apre la settimana finale del Festival Scrittori in Circolo, a cura della Rete Bibliotecaria Aretina. Arriveranno nei vari Comuni e Biblioteche della Provincia grandissimi nomi. Si parte martedì 24 marzo alle ore 18 all’Auditorium Mascagni di Anghiari con Luca Sommi che presenterà il suo ultimo libro “Solo Amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali” (ed. Paperfirst). Luca Sommi è uno dei volti più noti del giornalismo italiano, conduttore di “Accordi e Disaccordi” in prima serata sul Nove. In questo libro Luca Sommi fa un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e gli aniamli mettendo insieme tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sommi, Gobetti, Pellegrino e Grasso: settimana di grandi autori Articoli correlati "Scrittori al cinema", grandi film introdotti da grandi autori: la nuova rassegna all'ArenaQuattro scrittori che parlano del proprio lavoro e introducono altrettanti film, condividendo con il pubblico uno sguardo critico sulle pellicole... Musica in salotto. Sette concerti di grandi autoriEMPOLI Sette concerti, due in più rispetto all’anno scorso, tra febbraio e marzo.