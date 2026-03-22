Inter News 24 Sommer potrebbe ripartire dal Basilea nella prossima stagione: arriva l’appello del presidente del club svizzero, David Degen. Il futuro di Yann Sommer sembra allontanarsi sempre più da Milano. Nel corso del podcast del Basilea “Achzädreyenünzig”, il presidente del club svizzero David Degen ha lanciato un appello pubblico al portiere nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Jonas Omlin è un ragazzo fantastico e sicuramente un candidato. Tuttavia, quando si tratta del mio candidato preferito, spero che un suo collega che vive a circa 300 chilometri di distanza, a Milano, si metta in contatto con me – sa che può chiamarmi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer, sirene da Basilea: «Spero mi chiami presto, deve solo dare un segnale». L’appello di Degen

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