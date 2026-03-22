Solidarmarket 52mila chili di cibo redistribuiti

Solidarmarket ha redistribuito 52 mila chili di cibo, dimostrando come il recupero degli alimenti possa aiutare chi ha bisogno. Dal 2014, questa iniziativa ha trasformato il modo di gestire lo spreco alimentare, diventando un punto di riferimento nel settore del welfare locale. La piattaforma raccoglie e distribuisce cibo donato, coinvolgendo volontari e partner sul territorio.

Solidarmarket, il modello che trasforma lo spreco in dignità. Dall’intuizione del 2014 a una realtà che oggi è colonna portante del welfare locale. Nella giornata di ieri, nella sala La Barchessa in Villa Borromeo, alla presenza del sindaco Fabio Colombo ed esponenti del Forum del volontariato sociale è stata illustrata l’attività svolta. Nato dal Forum delle Associazioni e consolidatosi con il Bilancio Partecipato del 2018, come spiegato da Alessandra Moretti responsabile dell’ufficio assistenza sociale del Comune, il Solidarmarket supera l’assistenzialismo tradizionale grazie all’utilizzo di una tessera a punti che garantisce alle famiglie autonomia e dignità nella scelta della spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solidarmarket 52mila chili di cibo redistribuiti Articoli correlati Leggi anche: Gravi irregolarità in un market etnico: i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato Calabria: 6 chili di cibo sequestrati, 3 attività sottoNel comune di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione di controllo...