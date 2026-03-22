Stasera va in onda la terza puntata della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, intitolata La colpa si sconta vivendo. La serie, prodotta da Rai Fiction, vede protagonista una pm materana nota per il carattere deciso e il modo di affrontare i casi. La narrazione si concentra su un nuovo caso da risolvere, mentre il personaggio principale si trova a gestire una situazione di solitudine.

Terzo atto per Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5, la serie di Rai Fiction che ha trasformato una pm materana bizzarra e irresistibile in un personaggio di culto della televisione italiana. La terza puntata della quinta stagione, intitolata La colpa si sconta vivendo, va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1. E, per chi volesse recuperarla o rivederla, è disponibile anche in streaming su RaiPlay. Quattro puntate da cento minuti ciascuna, in onda ogni domenica sera: un formato che si è dimostrato nel tempo la cornice ideale per una serie che non è mai soltanto giallo, né soltanto commedia, né soltanto dramma familiare. Ma tutte queste cose insieme e spesso dentro la stessa scena. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sola e con un caso da risolvere: stasera in tv la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 dal titolo La colpa si sconta vivendo

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