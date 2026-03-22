Lo scorso febbraio alle Olimpiadi, Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante, confermando la sua abilità sulla neve. La campionessa bergamasca ha dimostrato determinazione e talento, portando a termine la gara con una prestazione impeccabile. Ora, con la vittoria della coppa di specialità, si aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera, suggellato anche da emozioni inedite e lacrime di gioia.

Bergamo, 22 marzo 2026 – Quando conta c’è, Sofia Goggia. Lo scorso febbraio alle Olimpiadi, quando ha conquistato la medaglia di bronzo salendo sul podio della discesa libera per la terza volta consecutiva, oggi in supergigante, dove con una grande gara si è assicurata la Coppa del mondo di specialità. La prima volta in superg. La prima della carriera, dopo le quattro in discesa libera. A 33 anni, in una stagione tutt’altro che perfetta, la sciatrice bergamasca porta comunque a casa due allori, una medaglia olimpica e questa coppa di specialità. Trofei in bacheca anche quando non si è brillantissime, come solo le campionesse sanno fare. Italy's Sofia Goggia competes during the women's FIS Ski World Cup super-G event in Kvitfjell, near Lillehammer, Norway on March 22, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sofia Goggia vince la coppa di supergigante: l’evoluzione (e le lacrime inedite) di una campionessa

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Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com