Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG | lacrime al traguardo

Sofia Goggia ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di SuperG durante la gara finale a Lillehammer, conclusa con un tempo di 1:29. Al traguardo, la sciatrice ha mostrato emozione e lacrime, segnando un momento importante nella sua carriera. La vittoria è arrivata dopo una giornata intensa di competizione, con Goggia che ha superato gli altri concorrenti nella classifica generale di disciplina.

Giornata memorabile per Sofia Goggia che ha conquistato la sua prima Coppa del Mondo di SuperG. Il successo nella gara finale di Lillehammer, chiusa con il tempo di 1:29.23, le permette di portare a cinque i trofei complessivi in carriera, aggiungendo questo titolo ai quattro già ottenuti nella discesa libera. Al traguardo l’azzurra non è riuscita a trattenere l’emozione, lasciandosi andare alle lacrime: un’immagine forte, che racconta quanto sia stato importante questo risultato in una stagione già impreziosita da un bronzo olimpico e da diverse vittorie in Coppa del Mondo. Non è riuscita a contrastarla Alice Robinson, unica atleta ancora in corsa per il trofeo: la neozelandese ha commesso alcuni errori sulla pista di Kvitfjell, chiudendo alle spalle dell’italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice RobinsonDomani Sofia Goggia dovrà guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale partirà con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449...

Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passoSulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer, le lacrime di gioia

Contenuti utili per approfondire Sofia Goggia

Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Goggia commovente e commossa: vince la Coppa di SuperG, riguarda la gara; Discesa libera, vince Pirovano: è sua la Coppa; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG.

Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer, le lacrime di gioiaSulle nevi di Kvitfjell Sofia Goggia cerca di vincere la sua prima Coppa del mondo di superG, dopo quattro in discesa: sarebbe la seconda azzurra ... msn.com

Sofia Goggia vince la coppa di supergigante: l’evoluzione (e le lacrime inedite) di una campionessaNon più dominante in discesa libera ma più polivalente, grazie al lavoro sul gigante. In una stagione non eccelsa, per la bergamasca arrivano comunque una medaglia olimpica e una coppetta di specialit ... ilgiorno.it

L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lille facebook

Vittoria (di CdM di specialità) con vittoria (di questo Super G) per Sofia #Goggia. Eccola mentre bacia la sua coppa. #SciAlpino #AlpineSkiing #Lillehammer x.com