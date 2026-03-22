Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer le lacrime di gioia

Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nel SuperG di Lillehammer, mentre le lacrime di gioia scorrevano sul suo viso. La sciatrice italiana ha affrontato le piste di Kvitfjell con l’obiettivo di ottenere la sua prima Coppa del mondo di superG, dopo aver già vinto quattro gare in discesa. Con questa vittoria, si avvicina al risultato che solo un’altra azzurra aveva raggiunto in passato.

Sulle nevi di Kvitfjell Sofia Goggia cerca di vincere la sua prima Coppa del mondo di superG, dopo quattro in discesa: sarebbe la seconda azzurra a riuscirci dopo Federica Brignone (era il 2022). Al via ha 63 punti di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson. C’è anche Pirovano dopo il trionfo nella coppa di discesa. Sofia Goggia ha le mani sulla coppa del mondo di superG, vince e al traguardo si mette le mani sul casco e piange per l’emozione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer, le lacrime di gioia Articoli correlati Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speakerDopo l’impresa un po’ a sorpresa di Laura Pirovano nella discesa libera, ecco una vittoria che porta lo sci azzurro nella storia dopo i trionfi delle... LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma... Tutto quello che riguarda Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Are in tv e streaming; Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tv. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it DIRETTA - Lillehammer: Goggia riesce nell'impresa, vince la coppa di specialitàSofia Goggia si emoziona e conquista matematicamente la sua Coppa di specialità. Sui canali Rai in diretta la gara femminile dalle 10:15 e maschile dalle 11:45. Segui gli aggiornamenti su Rainews.it ... rainews.it Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG: la sua rivale diretta, la neozelandese Alice Robinson, è sempre rimasta indietro commettendo anche un grave errore sulla compressione della pista di Kvtifjell. Al traguardo è settima a due secondi e 41, co facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Sofia #Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG #SkySport x.com