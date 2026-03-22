Sofia Goggia trionfa nella Coppa del Mondo di Super-G | lacrime di gioia della campionessa

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di Super-G a Lillehammer, ottenendo un risultato che le ha regalato lacrime di gioia. La campionessa italiana ha concluso la stagione con una vittoria importante, portando a casa il trofeo dopo aver superato le principali avversarie. La gara si è svolta sulla pista norvegese, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi da tutta Europa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria storica a Lillehammer. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G a Lillehammer, regalando emozioni intense a tutto il pubblico. Le lacrime di gioia della campionessa italiana sono arrivate subito dopo l’annuncio dello speaker, quando la neozelandese Alice Robinson, unica possibile rivale per il primato, si è piazzata alle sue spalle. La Goggia si trova al momento in testa nella gara delle finali di Coppa del Mondo femminile, con due atlete tedesche, Weidle-Winkelmann e Aicher, distanziate rispettivamente di 60 e 61 centesimi. Nonostante debbano ancora scendere una dozzina di concorrenti, nessuna può più insidiare il suo successo nella specialità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sofia Goggia trionfa nella Coppa del Mondo di Super-G: lacrime di gioia della campionessa Articoli correlati Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speakerDopo l’impresa un po’ a sorpresa di Laura Pirovano nella discesa libera, ecco una vittoria che porta lo sci azzurro nella storia dopo i trionfi delle... Leggi anche: Sofia Goggia trionfa a Soldeu: vinto il SuperG di Coppa del Mondo Miracolo BRIGNONE in SuperG, medaglia d'oro! Gioia e commozione al commento | #MilanoCortina2026 Aggiornamenti e notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG; Sofia Goggia, in lacrime, vince la Coppa di SuperG; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speakerLe lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato ... ilfattoquotidiano.it Sofia Goggia immensa, trionfo nella Coppa del Mondo di SuperGÈ il suo quinto trofeo in carriera dopo i quattro precedenti nella discesa libera. msn.com Una giornata perfetta, una gara dominata e una sfera di cristallo che vale un’intera carriera. Sofia Goggia conquista il SuperG delle Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer e, soprattutto, si prende la sua prima Coppa del Mondo di specialità. facebook Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com