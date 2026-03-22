Sofia Goggia ha vinto il SuperG a Kvitfjell e si è aggiudicata la prima Coppa del Mondo di specialità. La 33enne bergamasca, dopo aver tagliato il traguardo, si è lasciata andare alle lacrime, dichiarando di aver avuto paura durante la gara. La vittoria è arrivata dopo una prestazione che le ha permesso di resistere agli attacchi di Alice Robinson.

Sofia Goggia chiude in lacrime, lacrime di gioia, la stagione da protagonista assoluta. La 33enne bergamasca vince a Kvitfjell, si difende dagli attacchi di Alice Robinson e conquista la prima Coppa del Mondo di superG della carriera. Quinta sfera di cristallo per la fuoriclasse delle Fiamme Gialle, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1’29?23, centrando tra le lacrime la 29esima vittoria in Coppa del Mondo (19 in discesa, 10 in superG). Il pianto liberatorio finale di Sofia Goggia. “Sono molto felice, non è stata una stagione facile per me. Ho avuto dei momenti di forte pressione negli ultimi giorni, soprattutto nella mia testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sofia Goggia trionfa in SuperG, vittoria e coppa del mondo, poi scoppia in lacrime: “Ho avuto paura” (video)

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