Si conclude con la vittoria dell’Italia lo slalom parallelo a squadre miste in scena sulle nevi tedesche di Winterberg valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Nello specifico, è stata la coppia formata da Aaron March e Lucia Dalmasso a conquistare il successo, superando l’Austria 1 (+0.75) al termine di una Big Final dominata. Il percorso del duo azzurro è iniziato battendo agli ottavi il Giappone ed ai quarti i padroni di casa della Germania. In semifinale poi i nostri portacolori sono riusciti ad avere la meglio sul Canada (Arnaud Gaudet, Aurelie Moisan), arrivando con merito in finale. Nell’ultimo atto, come detto, gli austriaci Sabine Payer e Andreas Prommegger si sono dovuti arrendere all’Italia 2, chiudendo al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Dalmasso/March vincono la gara a squadre miste a Winterberg

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